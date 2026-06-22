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22 червня 2026, 18:23

Готував серію вибухів у Києві: агент ГРУ РФ отримав 15 років тюрми

22 червня 2026, 18:23
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Фото: СБУ
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15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав агент російської воєнної розвідки, якого СБУ викрила у червні 2025 року на підготовці підривів у Києві

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Співробітники СБУ затримали зловмисника "на гарячому", коли він розкопав схрон з вибухівкою, яку мав перевезти в інші тайники для безпосередніх виконавців терактів.

На місці події у затриманого вилучено 5 кг пластиду з підривачами та іншими компонентами для спорядження саморобних бомб.

Як з’ясувало розслідування, завдання росіян виконував завербований ворогом місцевий безробітний.

До уваги російського ГРУ він потрапив ще у 2014 році, коли у лавах терористичного угруповання "Іскра-2" воював проти сил АТО на сході України.

Тоді він брав участь у боях за Донецький аеропорт, а згодом після вербування був нелегально переправлений на підконтрольну Україні територію.

Навесні 2025 року російські спецслужбісти "активували" свого агента та доручили йому підготувати декілька схронів із саморобними вибуховими пристроями (СВП) на околицях Києва.

Після облаштування схованок зрадник мав відправити куратору з РФ локації тайників за допомогою позначок на гугл-картах.

Крім вибухівки у зловмисника вилучено планшет, ноутбук та мобільні телефони, через які він контактував з ГРУ РФ.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що Івано-Франківський міський суд визнав місцеву жительку винною у державній зраді. Відомо, що це неповнолітня дівчина.

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