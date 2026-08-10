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10 серпня 2026, 19:25

У Харкові "виставили на продаж" бронювання від служби за 12 тисяч

10 серпня 2026, 19:25
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Фото: прокуратура
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У Харкові викрили організатора схеми. Він "торгував" фіктивним працевлаштуванням для ухилення від мобілізації

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, в липні чоловік запропонував знайомому "допомогти" вирішити питання з розшуком ТЦК. Він гарантував "клієнту" фіктивне працевлаштування на критично важливе підприємство для отримання бронювання.

Також він обіцяв вплинути на службовців районного ТЦК. Йшлось про те, щоб зняти чоловіка з розшуку, а також надати йому відстрочку від призову. За ці "послуги" ділок просив 12 тисяч доларів. Його затримали після отримання грошей.

"За процесуального керівництва Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова йому повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України)", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція викрили вісьмох організаторів схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За суми від 2,5 до 8,5 тисячі доларів ділки допомагали військовозобов’язаним виїхати за кордон або отримати фальшиві документи для уникнення призову.

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