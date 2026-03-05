На Рівненщині пограбували та вбили чоловіка: серед зловмисників підліток

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Це сталось 31 жовтня 2024 року. Тоді в Дубровицях під час застілля між 46-річним чоловіком та трьома чоловіками сталась сварка. Після конфлікту гості пішли. Проте потім вони повернулись.

30-ти, 19-ти, 15-річний вибили двері, стягнули господаря будинку з ліжка та почали бити його руками та ногами по голові та тілу. Зокрема, 19-річний наніс не менше п’яти ударів рукою по голові 49-річної співмешканки. Вони вкрали два мобільні телефони та повербанк, після чого втекли.

Коли жінка викликала екстрені служби, медики констатували смерть 46-річного чоловіка.

"Днями суд виніс вирок по справі: старшому — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, 19-річному — 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, неповнолітньому — 11 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Миколаєві чоловік через ревнощі вбив дружину та застрелився після кількох тижнів життя з тілом. На місці події знайшли передсмертну записку. Поліція відкрила кримінальні провадження за статтями про умисне вбивство та самогубство.