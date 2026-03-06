На Закарпатье мужчина в пьяной ссоре убил соседа

Фото: Нацполиция

Инцидент произошел осенью 2025 года в селе Ракошино. Там скончался 58-летний мужчина. Медики увидели у него колотую рану

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, 58-летний мужчина и его 30-летний знакомый устроили застолье с алкоголем. Когда между ними произошла ссора, гость схватил нож и нанес соседу ранение. В результате пострадавший скончался.

Правоохранители задержали 30-летнего злоумышленника. Оказалось, что он находился на испытательном сроке за воровство. Учитывая все обстоятельства, суд назначил наказание в размере 7 лет и 1 месяца лишения свободы.

