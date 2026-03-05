На Дніпропетровщині чоловік атакував знайомого ножем у груди

Фото: Нацполіція

У Кривому Розі чоловік встромив ніж у груди знайомому. Це сталось через сварку

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався 2 березня в одній з квартир у Кривому Розі. Двоє чоловіків посварились. Під час конфлікту один із них схопив ніж та встромив його у груди 49-річному знайомому. Постраждалого госпіталізували медики.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру. Тепер вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше на Буковині колишній військовий кинув гранату в поліцейських. Один постраждалий перебуває у важкому стані. Фігуранта затримали.