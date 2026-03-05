12:39  05 березня
На Хмельниччині під час пожежі загинула жінка та троє її дітей
10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
05 березня 2026, 13:55

У Житомирі жінка під час сварки вирішила спалити куму

05 березня 2026, 13:55
Фото: Нацполіція
У Житомирі будуть судити жінку, яка підпалила свою куму. Постраждала потрапила до лікарні з опіками

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, сталась сварка між 30-річною жінкою та її 36-річною кумою. Під час конфлікту старша з жінок розпилила на молодшу парфумовану воду та піднесла до неї запальничку з відкритим вогнем. Одяг постраждалої загорівся: внаслідок цього вона отримала опіки голови та різних частин тіла.

Жінка проходила лікування. Згідно з висновками експертизи, тілесні ушкодження, завдані їй, належать до категорії середньої тяжкості за ознакою тривалого розладу здоров’я.

Її кума отримала підозру. Жінці загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років чи обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, у Києві судитимуть двох чоловіків, які заради розваги до смерті забили перехожого. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
07 серпня 2025
