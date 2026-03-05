Фото: Нацполіція

У Житомирі будуть судити жінку, яка підпалила свою куму. Постраждала потрапила до лікарні з опіками

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, сталась сварка між 30-річною жінкою та її 36-річною кумою. Під час конфлікту старша з жінок розпилила на молодшу парфумовану воду та піднесла до неї запальничку з відкритим вогнем. Одяг постраждалої загорівся: внаслідок цього вона отримала опіки голови та різних частин тіла.

Жінка проходила лікування. Згідно з висновками експертизи, тілесні ушкодження, завдані їй, належать до категорії середньої тяжкості за ознакою тривалого розладу здоров’я.

Її кума отримала підозру. Жінці загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років чи обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

