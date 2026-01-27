18:45  27 січня
В Україну йде потепління до +14 градусів
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
27 січня 2026, 19:06

На Дніпропетровщині евакуювали понад 1270 дітей із 40 прифронтових населених пунктів

27 січня 2026, 19:06
Фото: Дніпропетровська ОВА
У прифронтових громадах Синельниківщини триває примусова евакуація дітей для збереження їхньої безпеки під час обстрілів

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Безпека дітей у прифронтових громадах Синельниківщини залишається пріоритетом для місцевих і обласних служб. Через постійні обстріли триває примусова евакуація дітей із 40 населених пунктів району. За останній місяць із батьками або законними представниками вже евакуйовано понад 1270 неповнолітніх. Це становить більше половини дітей, які проживали на цих територіях.

Ще у 111 селах і селищах району також триває обов’язкова евакуація. З цих населених пунктів уже вивезено всіх дітей. Водночас у складних безпекових умовах залишаються дорослі, зокрема особи з інвалідністю, маломобільні та самотні, які потребують додаткової уваги. Місцева влада закликає і їх скористатися можливістю переїзду в безпечніші райони.

Організація евакуації забезпечується комплексно. Працюють обласна та місцева влада, правоохоронці й гуманітарні організації. Людей доставляють до транзитних пунктів, де надають гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. За необхідності організовується тимчасове проживання у безпечних місцях.

У разі ухвалення рішення про евакуацію жителі можуть звертатися до місцевих адміністрацій або за гарячими лініями: 066-748-69-81 та 0-800-336-085. Своєчасна евакуація допомагає мінімізувати ризики для життя дітей і вразливих категорій дорослих.

Раніше повідомлялося, за останній місяць з підконтрольної Україні частини Донецької області виїхало близько 7 тисяч цивільних осіб через загострення ситуації на фронті – про це повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

27 січня 2026
