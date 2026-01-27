18:45  27 січня
27 січня 2026, 19:45

У Кривому Розі бізнесмени "нагріли руку" на відновленні гуртожитку після обстрілу: "зникло" кілька мільйонів

27 січня 2026, 19:45
Фото: dnipr.gp.gov.ua
У Кривому Розі двоє підприємців отримали підозри. Йдеться про привласнення 2 мільйонів бюджетних коштів

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Як встановили правоохоронці, між закладом вищої освіти та суб’єктом підприємницької діяльності було укладено договір на капітальний ремонт даху гуртожитку. Йдеться про будівлю, яка постраждала внаслідок обстрілу. Загальна сума робіт склала приблизно 6 мільйонів гривень.

У період з листопада по грудень 2024 року бізнесмени під час виконання робіт штучно завищували вартість основних будівельних матеріалів у два рази. Також відомо про нібито виплачену заробітну плату працівникам, які фактично грошей не отримували. Отримані кошти підприємці привласнювали. Збитки оцінили в майже 2 мільйони гривень.

Зараз вони отримали підозру у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, а також запобіжні заходи.

Нагадаємо, раніше на Львівщині викрили розкрадання на закупівлі дронів для війська. Про підозру повідомили чиновнику селищної ради.

