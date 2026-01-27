18:45  27 січня
В Україну йде потепління до +14 градусів
17:54  27 січня
З'явилися нові подробиці розстрілу поліцейських на Черкащині
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
UA | RU
UA | RU
27 січня 2026, 19:47

У Києві затримали білоруську шпигунку, яка збирала дані про українських військових

27 січня 2026, 19:47
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

У Києві затримали громадянку Білорусі, яка за грошову винагороду збирала дані про українські військові підрозділи

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У Києві правоохоронці затримали громадянку Республіки Білорусь, яка співпрацювала з білоруськими спецслужбами. Операцію провели прокурори Офісу Генпрокурора спільно зі СБУ та ГУР Міністерства оборони України.

За даними слідства, у 2025 році жінка встановила контакт із представниками КДБ Білорусі та погодилася збирати та передавати розвідувальні дані за грошову винагороду. Підозрювана отримувала інформацію про діяльність окремих підрозділів ГУР, оперативну обстановку, внутрішні процеси та персоналії, задіяні в агентурній роботі.

Їй повідомили про підозру за статтею 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Слідство триває. Правоохоронці працюють над встановленням повної структури агентурної мережі. Водночас нагадують, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою до винесення вироку суду.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині СБУ затримала 42-річного агента ФСБ, який коригував артилерійські обстріли та дронові удари по Нікополю – безробітний чоловік, що ховався від мобілізації, потрапив у поле зору російської спецслужби через сайт знайомств.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ Київ шпіони Білорусь затримання ГУР КГБ
Влада Києва пояснила ситуацію із централізованим постачанням гарячої води у місті
27 січня 2026, 16:12
У разі проблем із водою на Троєщині робитимемо вбиральні "як у селі" – Бахматов
27 січня 2026, 13:25
На Черкащині під час затримання зловмисник застрелив чотирьох поліцейських
27 січня 2026, 12:35
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Зеленський готовий до особистої зустрічі з Путіним
27 січня 2026, 20:30
У Кривому Розі 40-річний чоловік вдарив знайомого ножем у груди
27 січня 2026, 20:22
Четверо загиблих і один поранений: подробиці стрілянини по правоохоронцях на Черкащині
27 січня 2026, 20:06
На Сумщині росіяни вбили подружжя: чоловік намагався врятувати поранену жінку
27 січня 2026, 19:55
У Кривому Розі бізнесмени "нагріли руку" на відновленні гуртожитку після обстрілу: "зникло" кілька мільйонів
27 січня 2026, 19:45
Графіки відключень електроенергії: коли не буде світла 28 січня
27 січня 2026, 19:43
На Харківщині ворожий дрон атакував потяг Чоп-Барвінкове: двоє постраждалих у лікарні
27 січня 2026, 19:29
На Полтавщині викрито аферу з квадрокоптерами для ЗСУ на 2,6 млн грн
27 січня 2026, 19:22
На Полтавщині судили за ухилення від мобілізації чоловіка, який отримав повістку до бронювання
27 січня 2026, 19:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »