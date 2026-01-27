Фото: Офіс Генерального прокурора

У Києві затримали громадянку Білорусі, яка за грошову винагороду збирала дані про українські військові підрозділи

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

У Києві правоохоронці затримали громадянку Республіки Білорусь, яка співпрацювала з білоруськими спецслужбами. Операцію провели прокурори Офісу Генпрокурора спільно зі СБУ та ГУР Міністерства оборони України.

За даними слідства, у 2025 році жінка встановила контакт із представниками КДБ Білорусі та погодилася збирати та передавати розвідувальні дані за грошову винагороду. Підозрювана отримувала інформацію про діяльність окремих підрозділів ГУР, оперативну обстановку, внутрішні процеси та персоналії, задіяні в агентурній роботі.

Їй повідомили про підозру за статтею 114 Кримінального кодексу України (шпигунство). Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Слідство триває. Правоохоронці працюють над встановленням повної структури агентурної мережі. Водночас нагадують, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою до винесення вироку суду.

