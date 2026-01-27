18:45  27 января
В Украину идет потепление до +14 градусов
17:54  27 января
Появились новые подробности расстрела полицейских в Черкасской области
17:25  27 января
Россияне атаковали пассажирский поезд в Харьковской области
27 января 2026, 19:06

В Днепропетровской области эвакуировали более 1270 детей из 40 прифронтовых населенных пунктов

27 января 2026, 19:06
Фото: Днепропетровская ОВА
В прифронтовых громадах Синельниковщины продолжается принудительная эвакуация детей для сохранения их безопасности во время обстрелов

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

Безопасность детей в прифронтовых громадах Синельниковщины остается приоритетом для местных и областных служб. Из-за постоянных обстрелов идет принудительная эвакуация детей из 40 населенных пунктов района. За последний месяц с родителями или законными представителями уже эвакуировано более 1270 несовершеннолетних. Это составляет более половины детей, проживавших на этих территориях.

Еще в 111 селах и населенных пунктах района также идет обязательная эвакуация. Из этих населенных пунктов уже вывезены все дети. В то же время в сложных условиях безопасности остаются взрослые, в том числе лица с инвалидностью, маломобильные и одинокие, требующие дополнительного внимания. Местные власти призывают им также воспользоваться возможностью переезда в более безопасные районы.

Организация эвакуации обеспечивается комплексно. Работают областные и местные власти, правоохранители и гуманитарные организации. Людей доставляют в транзитные пункты, где оказывают гуманитарную, юридическую и психологическую помощь. При необходимости организуется временное проживание в безопасных местах.

В случае принятия решения об эвакуации жители могут обращаться в местные администрации или за горячими линиями: 066-748-69-81 и 0-800-336-085. Своевременная эвакуация помогает минимизировать риски для жизни детей и уязвимых категорий взрослых.

Ранее сообщалось, за последний месяц из подконтрольной Украине части Донецкой области выехало около 7 тысяч гражданских лиц из-за обострения ситуации на фронте – сообщил председатель ОВА Вадим Филашкин.

27 января 2026
