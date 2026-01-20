Фото: Прокуратура України

Про це пишуть в Офісі Генерального прокурора України, передає RegioNews.

На Дніпропетровщині завершено досудове розслідування організованої схеми фіктивного батьківства, що використовувалася для незаконного перетину державного кордону. За даними прокуратури, до суду 12 січня 2026 року скеровано обвинувальний акт щодо 14 осіб, серед яких семеро працівників органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Слідство встановило, що чоловікам призовного віку за грошову винагороду оформлювали фальшивий статус багатодітного батька. Це давало змогу безперешкодно залишати територію України під час воєнного стану.

До схеми були залучені посередники, "клієнти", багатодітні матері та посадовці ДРАЦС. Службові особи, використовуючи свої повноваження, незаконно вносили зміни до Державного реєстру актів цивільного стану та оформлювали фіктивне батьківство. Вартість "послуги" становила від 4 до 6 тисяч доларів США з однієї особи. Встановлено фіктивне батьківство щодо 25 чоловіків.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 3 ст. 332 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України. Слідчі зазначають, що всі причетні до незаконної схеми відповідатимуть перед законом.

Раніше повідомлялося, Державне бюро розслідувань затримало "на гарячому" прикордонника з Дніпропетровщини під час отримання хабаря у розмірі 12 тисяч доларів за організацію схеми уникнення мобілізації через фіктивне оформлення інвалідності.