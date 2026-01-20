10:15  20 січня
Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
Від касира до агента ФСБ: продавець з Кіровоградщини отримав 15 років за спробу диверсії
20 січня 2026, 11:21

На Львівщині судитимуть підприємця за контрабанду дуба до ЄС

20 січня 2026, 11:21
Фото: БЕБ
Правоохоронці завершили розслідування справи про незаконний експорт деревини. Перед судом постане підприємець на Львівщині, який організував схему вивезення дубових лісоматеріалів за кордон

Про це інформує RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідство встановило, що чоловік використовував підроблені документи, щоб отримувати сертифікати про походження лісоматеріалів і виготовлених з них пиломатеріалів. На основі цих паперів він оформлював експорт, а за отримані кошти закуповував нові партії необлікованої деревини для наступних продажів.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 22 кубометри дуба, який уже пройшов митний контроль і готувався до вивезення. Вартість цієї партії оцінили у понад 500 тисяч гривень.

Підприємцю оголосили підозру в контрабанді лісоматеріалів та відмиванні грошей.

Наразі правоохоронці завершили досудове розслідування. Обвинувальний акт щодо фігуранта передали до суду.

Нагадаємо, раніше у Волинській області викрили двох жителів регіону, які організували масштабний незаконний збут контрафактних сигарет. Орієнтовна вартість вилученого під час обшуків становить 5,5 млн грн.

