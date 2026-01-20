Фото: Прокуратура Украины

Об этом пишут в Офисе Генерального прокурора Украины, сообщает RegioNews.

В Днепропетровской области завершено досудебное расследование организованной схемы фиктивного отцовства, которая использовалась для незаконного пересечения государственной границы. Согласно данным прокуратуры, в суд 12 января 2026 года направлен обвинительный акт в отношении 14 человек, среди которых семеро работников органов государственной регистрации актов гражданского состояния.

Следствие установило, что мужчинам призывного возраста за денежное вознаграждение оформляли ложный статус многодетного отца. Это позволяло беспрепятственно покидать территорию Украины во время военного положения.

В схему были привлечены посредники, "клиенты", многодетные матери и чиновники ДРАЦС. Должностные лица, используя свои полномочия, незаконно вносили изменения в Государственный реестр актов гражданского состояния и оформляли фиктивное отцовство. Стоимость "услуги" составляла от 4 до 6 тысяч долларов США с одного человека. Установлено фиктивное отцовство в отношении 25 мужчин.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 3 ст. 332 и ч. 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины. Следователи отмечают, что все причастные к незаконной схеме будут отвечать перед законом.

Ранее сообщалось, Государственное бюро расследований задержало "на горячем" пограничника с Днепропетровщины во время получения взятки в размере 12 тысяч долларов за организацию схемы избегания мобилизации из-за фиктивного оформления инвалидности.