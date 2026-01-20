13:19  20 січня
Приміські маршрутки до Києва подорожчали: скільки доведеться платити
10:15  20 січня
Поїзд "Інтерсіті" Київ – Харків застряг посеред поля через відсутність напруги
09:00  20 січня
Смертельна ДТП на Полтавщині: авто вилетіло в кювет та перекинулось
20 січня 2026, 15:35

"Спілкувалась з колегою": жителька Донеччини "зливала" даны про ЗСУ

20 січня 2026, 15:35
Ілюстративне фото
Словʼянський міськрайонний суд Донецької області визнав жінку винною у держзраді. Стало відомо, який вирок вона отримала

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У березні, травні й червні 2025 року обвинувачена у Telegram передавала інформацію про місця дислокації українських військових у Святогірську. На суді вона визнала провину.

За словами жінки, вона переписувалась з колишньою колегою. Вона додала, що знала, що її знайома виїхала на територію Росії, і що передана інформація буде використана проти України для допомоги й окупації Донеччини. Її знайомою була жителька Святогірська, яка виїхала до РФ та підтримує зв'язки з учасниками так званої "ДНР".

Жінку визнали винною у державній зраді. Їй призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента, який готував підрив магістрального газопроводу на сході України, аби "відрізати" від теплопостачання частину двох областей.

держзрада суд Донецька область
