"Спілкувалась з колегою": жителька Донеччини "зливала" даны про ЗСУ

Словʼянський міськрайонний суд Донецької області визнав жінку винною у держзраді. Стало відомо, який вирок вона отримала

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У березні, травні й червні 2025 року обвинувачена у Telegram передавала інформацію про місця дислокації українських військових у Святогірську. На суді вона визнала провину.

За словами жінки, вона переписувалась з колишньою колегою. Вона додала, що знала, що її знайома виїхала на територію Росії, і що передана інформація буде використана проти України для допомоги й окупації Донеччини. Її знайомою була жителька Святогірська, яка виїхала до РФ та підтримує зв'язки з учасниками так званої "ДНР".

Жінку визнали винною у державній зраді. Їй призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

