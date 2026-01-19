Росіяни атакували безпілотниками Дніпропетровщину: пошкоджений газогін та інфраструктура
В ніч на 19 січня російські окупанти атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
Під ворожою атакою була Синельниківщина. Росіяни спрямували БпЛА на Миколаївську, Васильківську, Іларіонівську, Раївську громади.
Внаслідок ворожих атак пошкоджені інфраструктура, транспортні засоби, газогін. Зайнялася будівля, що не експлуатувалася.
Нікопольщину російська армія обстрілювала з артилерії. Поцілила по Покровській громаді.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Посадовець додав, що вночі сили ППО збили в області вісім безпілотників.
Нагадаємо, російські війська 18 січня завдали удару по важливому енергетичному об'єкту в Корюківському районі Чернігівської області. Знеструмлена низка населених пунктів.