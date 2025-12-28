Фото: Днепропетровская ОВА

В течение ночи Днепропетровщину обстреливали российские войска, повреждены жилые дома и инфраструктура, к счастью –погибших и пострадавших нет

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко, передает RegioNews.

Минувшей ночью российские войска продолжили обстрелы населенных пунктов Днепропетровской области. Основные удары были направлены на Никопольский район.

По райцентру ударили из тяжелой артиллерии. В результате обстрела повреждены пять многоквартирных жилых домов и одно учебное учреждение. На месте работают коммунальные службы, которые оценивают ущерб и обеспечивают восстановление поврежденной инфраструктуры.

Последствия ночного обстрела в Никополе

Также атакам подверглась Васильковская громада Синельниковского района. Здесь враг применил беспилотники. Повреждены два частных дома и фермерское хозяйство. Кроме того, удар задел газопровод, который потребует дополнительных проверок и ремонта.

По сообщению представителей Воздушного командования, ночью силы противовоздушной обороны сбили 5 беспилотников, пересекших воздушное пространство Днепропетровщины. К счастью, погибших и раненых среди гражданского населения нет.

Местные службы продолжают документировать последствия атак и оценивать ущерб жилым и социальным объектам.

Ранее сообщалось, в результате ударов по жилым домам на Харьковщине пострадали три местных жителя, в том числе российский дрон атаковал мужчину, который просто шел пешком вблизи села Новая Казачья.