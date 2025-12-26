22:06  26 грудня
У Києві вибухнув автобус
21:21  26 грудня
Українські військові розбили спецназ РФ на Донеччині
16:59  26 грудня
РФ атакувала Волинь: тисячі людей залишились без світла
26 грудня 2025, 20:30

Дистанційно підірвав ресторан у Чернігові за грошову винагороду: затримано 45-річного підозрюваного

26 грудня 2025, 20:30
Фото: Національна поліція України
Поліція затримала мешканця Дніпропетровщини, який на замовлення підірвав ресторан у місті, завдавши значних руйнувань

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліція Чернігівщини затримала 45-річного мешканця Дніпропетровської області, який у листопаді цього року здійснив дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою біля входу до місцевого ресторану. Чоловік ретельно підготувався до злочину, встановивши навпроти будівлі власну камеру для контролю та фіксації вибуху. Внаслідок інциденту ресторан зазнав значних руйнувань.

Затримано підозрюваного на Дніпропетровщині

За даними слідства, підозрюваний діяв на замовлення та отримав грошову винагороду за скоєння злочину. Поліція виявила та затримала його на території Дніпропетровщини в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Під час розслідування було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, які підтвердили його причетність до підриву.

Затриманому повідомлено про підозру у пошкодженні чужого майна шляхом вибуху за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За такі дії чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці зазначають, що цей інцидент став частиною серії тяжких злочинів у Чернігові. Слідство триває для встановлення всіх обставин та можливих спільників підозрюваного.

Раніше повідомлялося, український ведучий Слава Дьомін опинився у самому епіцентрі вибуху під час атаки на Київщину. Інцидент стався настільки близько до його будинку, що сусідка загинула, а сам Дьомін досі не може оговтатися від пережитого.

