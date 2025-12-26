Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліція Чернігівщини затримала 45-річного мешканця Дніпропетровської області, який у листопаді цього року здійснив дистанційний підрив саморобного вибухового пристрою біля входу до місцевого ресторану. Чоловік ретельно підготувався до злочину, встановивши навпроти будівлі власну камеру для контролю та фіксації вибуху. Внаслідок інциденту ресторан зазнав значних руйнувань.

Затримано підозрюваного на Дніпропетровщині

За даними слідства, підозрюваний діяв на замовлення та отримав грошову винагороду за скоєння злочину. Поліція виявила та затримала його на території Дніпропетровщини в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Під час розслідування було проведено комплекс оперативно-розшукових заходів, які підтвердили його причетність до підриву.

Затриманому повідомлено про підозру у пошкодженні чужого майна шляхом вибуху за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За такі дії чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Правоохоронці зазначають, що цей інцидент став частиною серії тяжких злочинів у Чернігові. Слідство триває для встановлення всіх обставин та можливих спільників підозрюваного.

