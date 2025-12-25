Вирішив прочити його: на Хмельниччині чоловік "замінував ТЦК"

Ілюстративне фото

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області визнав громадянина винним у завідомо неправдивому повідомленні про замінування. Виявилось, він зробив це через неприязне ставлення до ТЦК

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

19 лютого чоловік близько 3 години ночі зателефонував правоохоронцям. Він повідомив, що заклав вибухівку в приміщенні ТЦК. Коли правоохоронці прибули за адресою, небезпечних предметів там не знайшли.

На суді чоловік розкаявся. Він розповів, що не пам'ятає подробиць і був п'яним. За його словами, працівники ТЦК неодноразово забирали його для мобілізації, хоча він показував їм документи, що не може бути мобілізований. Тому він вирішив "провчити їх".

За неправдиве повідомлення про замінування суд визначив покарання у виді 4 років позбавлення волі. Але, враховуючи невідбуте покарання за попереднім вироком, остаточний строк увʼязнення складе 5 років і 2 місяці.

