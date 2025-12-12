Фото: з відео/ДСНС Сумщини

У Шостці під час обстрілу російськими військами спортивна школа загорілася, всі діти та тренери встигли евакуюватися

Про це повідомляє Суспільне та ДСНС Сумщини, передає RegioNews.

Удень 12 грудня Шостка зазнала чергового обстрілу з боку російських військ. Міський голова Микола Нога підтвердив, що удар припав на спортивну школу, де в цей час проходили тренування дітей. За повідомленням очільника ОВА Олега Григорова, атакували школу ударні безпілотники. Внаслідок нападу у будівлі виникла пожежа.

Усі діти та тренери були оперативно евакуйовані в безпечне місце. Попередньо, постраждалих серед них немає. Тренерка Лілія Трофименко розповіла, що діти під час вибуху знаходились у залі на першому поверсі під батутом, що дозволило уникнути травм. Після евакуації всі особисті речі також вдалося вчасно забрати.

Місцеві жителі описують момент атаки як страшний та непередбачуваний. Свідки бачили два безпілотники, другий із яких спершу не розірвався. Фасад спортивної школи обгорів, а на деревах поруч залишилися шматки покрівлі. Мешканці, серед яких Наталія Чайка та Ольга Новік, розповідають про шок та паніку серед людей, що опинилися поруч.

Це не перший удар по спорткомплексі. У ніч проти 8 серпня російські війська атакували Шостку трьома безпілотниками, пошкодивши будівлю школи та 14 сусідніх багатоповерхівок. Сьогодні в місті зазнали руйнувань об’єкт інфраструктури та три багатоповерхові будинки – п’ятиповерховий і два дев’ятиповерхові. Для фіксації наслідків удару та прийому заяв від власників житла з 16:00 12 грудня і з 8:00 13 грудня на базі школи №1 працюватиме спеціальний штаб, повідомив міський голова.

Раніше повідомлялося про масовані обстріли чотирьох громад Нікопольського району, де ворог застосував важку артилерію та FPV-дрони – пошкоджено житлові будинки, підприємство, сонячні панелі та знищено автомобіль.