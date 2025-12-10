Фото: поліція

ДТП сталася у вівторок, 9 грудня, на автодорозі "Р-63" неподалік села Грубна Дністровського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій легковика "ВАЗ 21101" не впорався з керуванням та врізався у вантажівку Mercedes Benz Actros під керуванням 49-річного жителя села Іванівці.

Внаслідок аварії 19-річний водій та четверо пасажирів "ВАЗу" – двоє 16-річних, 17-річний та 19-річний жителі села Шишківці Дністровського району – отримали травми. Їх госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

Транспортні засоби вилучені. Досудове розслідування триває.

