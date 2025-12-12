Фото: ілюстративне

Українських громадян попереджають про нову схему, за якої невідомі можуть маскуватися під представників служб, щоб встановити обладнання для керування ворожими дронами

Про нову тактику, яку можуть використовувати російські сили, у Facebook-дописі повідомляє український фахівець з військових радіотехнологій Сергій Флеш, передає RegioNews.

За його словами, противник шукає способи встановлювати радіоретранслятори для керування дронами типу "Шахед" безпосередньо на території України. Як зазначає експерт, для цього окупанти можуть намагатися обирати приватні домоволодіння та звертатися до літніх людей, які живуть на цих об’єктах.

Флеш пояснив, що схема може виглядати як прохання встановити на подвір’ї або в будинку невелику коробку, яку потрібно підключити до розетки та, за можливості, до інтернету. Він закликав українців попередити своїх батьків та сусідів про подібні ризики, адже зловмисники можуть діяти під виглядом представників різних служб або приватних компаній.

Крім цього, за словами спеціаліста, російська сторона може цікавитися покинутими будинками, у яких збереглося електропостачання. Такі об’єкти можуть розглядатися як точки для розміщення обладнання, здатного підтримувати роботу ударних дронів на значній відстані.

Експерт підкреслив, що уважність місцевих жителів і своєчасне реагування на підозрілу активність допоможе запобігти спробам противника створювати на території України додаткову інфраструктуру для атак. Він також закликав повідомляти правоохоронців про всі випадки, коли невідомі особи проявляють інтерес до приватних або занедбаних будівель.

Раніше повідомлялося, на Чернігівщині автомобіль мобільно-вогневої групи вперше зазнав атаки "Шахеда" з онлайн-керуванням – всі члени екіпажу, на щастя, вижили. Як зазначив Сергій Флеш, цей інцидент демонструє принципово новий тип загрози для українських підрозділів ППО, адже ворог почав використовувати дистанційно керовані дрони проти тих, хто їх збиває.