Фото: Дніпропетровська ОВА

У кількох громадах Нікопольщини зафіксовані обстріли та атаки FPV-дронів, які призвели до пошкоджень будівель та інфраструктури

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

У Нікопольському районі та низці прилеглих громад – Марганецької, Червоногригорівської, Покровської та Мирівської – зафіксовані обстріли з важкої артилерії та FPV-дронів російських військ. Внаслідок атак сталося кілька займів. Пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, два приватні будинки, підприємство та сонячні панелі. Також знищено один автомобіль.

Наслідки обстрілів у Нікопольському районі

У Синельниківському районі, у Покровській громаді, під час обстрілу пошкоджені житлові будинки місцевих мешканців. Російські війська застосували касетні авіаційні бомби.

У Зеленодольській громаді Криворіжжя ворог скерував FPV-дрон по навчальному закладу. Через це були пошкоджені вікна та фасад будівлі.

Пошкоджені житлові будинки та підприємства

Попри руйнування, в усіх випадках обійшлося без постраждалих серед населення. Місцеві служби оперативно реагували на наслідки атак, ліквідуючи загоряння та забезпечуючи безпеку громадян.

Раніше повідомлялося, російська армія атакувала турецьке судно біля Одеси, внаслідок чого воно загорілось.