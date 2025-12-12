17:43  12 грудня
В Одесі внаслідок атаки РФ горить турецьке судно
15:33  12 грудня
Синоптик попередила українців про сніг та морози
15:11  12 грудня
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
UA | RU
UA | RU
12 грудня 2025, 18:42

Ворог обстріляв чотири громади Нікопольського району: знищено авто та пошкоджено підприємство

12 грудня 2025, 18:42
Читайте также на русском языке
Фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

У кількох громадах Нікопольщини зафіксовані обстріли та атаки FPV-дронів, які призвели до пошкоджень будівель та інфраструктури

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, передає RegioNews.

У Нікопольському районі та низці прилеглих громад – Марганецької, Червоногригорівської, Покровської та Мирівської – зафіксовані обстріли з важкої артилерії та FPV-дронів російських військ. Внаслідок атак сталося кілька займів. Пошкоджено п’ятиповерховий житловий будинок, два приватні будинки, підприємство та сонячні панелі. Також знищено один автомобіль.

Наслідки обстрілів у Нікопольському районі

У Синельниківському районі, у Покровській громаді, під час обстрілу пошкоджені житлові будинки місцевих мешканців. Російські війська застосували касетні авіаційні бомби.

У Зеленодольській громаді Криворіжжя ворог скерував FPV-дрон по навчальному закладу. Через це були пошкоджені вікна та фасад будівлі.

Пошкоджені житлові будинки та підприємства

Попри руйнування, в усіх випадках обійшлося без постраждалих серед населення. Місцеві служби оперативно реагували на наслідки атак, ліквідуючи загоряння та забезпечуючи безпеку громадян.

Раніше повідомлялося, російська армія атакувала турецьке судно біля Одеси, внаслідок чого воно загорілось.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Нікопольщина обстріли Покровськ громада руйнування Зеленодольська громада Дніпропетровська область
Удар росіян по АЗС на Харківщині: в поліції показали наслідки
12 грудня 2025, 15:26
Росіяни атакували дронами громаду на Харківщині: шестеро постраждалих
12 грудня 2025, 14:41
На Одещині обстріли РФ залишили без світла понад 90 тис. родин
12 грудня 2025, 11:18
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
СБУ та НБУ представили пам’ятну монету номіналом 5 грн на честь операції "Павутина"
12 грудня 2025, 18:28
На Київщині п'яна жінка до смерті забила свою матір
12 грудня 2025, 18:15
РФ шукає способи розміщувати радіоретранслятори "шахедів" на українській території
12 грудня 2025, 18:00
Високопоставленого чиновника США відсторонили від переговорів щодо України
12 грудня 2025, 17:52
Спалив кохану живцем: на Харківщині отримав вирок чоловік, який жорстоко вбив співмешканку
12 грудня 2025, 17:50
В Одесі внаслідок атаки РФ горить турецьке судно
12 грудня 2025, 17:43
Армія РФ атакувала два міста на Донеччині, є загиблі та поранені
12 грудня 2025, 17:31
На Закарпатті чоловік жорстоко вбив співмешканку через ревнощі
12 грудня 2025, 17:30
Росіяни посилили тиск на Гуляйполе
12 грудня 2025, 17:22
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Чалий
Мар'яна Безугла
Всі блоги »