Від удару відкинуло на кілька метрів: у Дніпрі авто збило пішохода

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Пізно ввечері 8 грудня на вулиці Степана Бандери в Дніпрі автомобіль збив пішохода

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на Телеграм-канал "ХДніпро", передає RegioNews.

За інформацією свідків, від удару людину відкинуло на кілька метрів, після чого вона впала та втратила свідомість.

Наразі стан постраждалої та серйозність отриманих травм не повідомляються.

Попередньо, водій не помітив пішохода в темряві, який переходив дорогу за кілька десятків метрів від пішохідного переходу, і не встиг вчасно зупинитися.

На місці події працювали медики та правоохоронці, які з'ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, на Житомирщині пішохід потрапив під колеса мікроавтобуса. Чоловік помер в автомобілі "швидкої допомоги", коли медики намагались довести його до лікарні. Правоохоронці розпочали досудове розслідування.