На Львівщині зіткнулися фура та мікроавтобус: дев’ятеро постраждалих

Фото: поліція

ДТП сталася 7 грудня близько 19:20 на трасі "Львів-Краковець" поблизу села Кожичі Яворівського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відбулося зіткнення вантажівки Scania, якою керував 48-річний львів’янин, та мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito під керуванням 24-річного жителя одного з сіл Яворівського району.

Внаслідок ДТП травми отримали водій мікроавтобуса та восьмеро його пасажирів: жителі Яворова віком 18, 20 і 22 роки, львів’янки віком 19 і 20 років, 19-річний житель Яворова, 21-річний житель Івано-Франківськівщини та 23-річний львів’янин. Усіх доправили до лікарень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

