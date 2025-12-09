08:50  09 декабря
Нашли без сознания: в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки
08:43  09 декабря
В Тернополе на строительстве погиб работник, упав с высоты
08:11  09 декабря
От удара отбросило на несколько метров: в Днепре авто сбило пешехода
UA | RU
UA | RU
09 декабря 2025, 08:11

От удара отбросило на несколько метров: в Днепре авто сбило пешехода

09 декабря 2025, 08:11
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Поздним вечером 8 декабря на улице Степана Бандеры в Днепре автомобиль сбил пешехода

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Телеграмм-канал "ХДнепр", передает RegioNews.

По информации свидетелей, от удара человека отбросило на несколько метров, после чего он упал и потерял сознание.

Состояние пострадавшей и серьезность полученных травм не сообщаются.

Предварительно водитель не заметил пешехода в темноте, который переходил дорогу в нескольких десятках метров от пешеходного перехода, и не успел вовремя остановиться.

На месте происшествия работали медики и правоохранители, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

Напомним, в Житомирской области пешеход попал под колеса микроавтобуса . Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи, когда медики пытались довести его в больницу. Правоохранители начали досудебное расследование.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ДТП ПДД полиция Днепр пешеход травмы
Смертельное ДТП в Запорожье: пьяный наркотиками водитель влетел в электроопору
08 декабря 2025, 15:45
В Киеве на кольцевой столкнулись три авто: спасатели деблокировали водителя из легковушки
08 декабря 2025, 10:26
Во Львовской области столкнулись фура и микроавтобус: девять травмированных
08 декабря 2025, 09:42
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
На Закарпатье произошло землетрясение
09 декабря 2025, 10:17
На Хмельнитчине мужчина систематически насиловал падчерицу: получил пожизненное заключение
09 декабря 2025, 09:57
Российские удары оставили без света 5 200 абонентов в Запорожском районе
09 декабря 2025, 09:41
Через Резерв+ бюджет получил 1 млрд грн штрафов от военнообязанных
09 декабря 2025, 09:29
В Полтавской области обезвредили боевые части ракеты и беспилотника, которые не сдетонировали
09 декабря 2025, 09:26
Европа на пороге новой системы безопасности: вызовы от США, Китая и России
09 декабря 2025, 09:12
Россияне выпустили по Украине 110 БпЛА: зафиксированы попадания на 9 локациях
09 декабря 2025, 08:59
ДТП в Киеве: пятеро пострадавших на Броварском проспекте, движение перекрыто
09 декабря 2025, 08:57
Нашли без сознания: в Киеве задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 16-летней девушки
09 декабря 2025, 08:50
В Тернополе на строительстве погиб работник, упав с высоты
09 декабря 2025, 08:43
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »