От удара отбросило на несколько метров: в Днепре авто сбило пешехода

Иллюстративное фото: из открытых источников

Поздним вечером 8 декабря на улице Степана Бандеры в Днепре автомобиль сбил пешехода

Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Телеграмм-канал "ХДнепр", передает RegioNews.

По информации свидетелей, от удара человека отбросило на несколько метров, после чего он упал и потерял сознание.

Состояние пострадавшей и серьезность полученных травм не сообщаются.

Предварительно водитель не заметил пешехода в темноте, который переходил дорогу в нескольких десятках метров от пешеходного перехода, и не успел вовремя остановиться.

На месте происшествия работали медики и правоохранители, которые выясняют все обстоятельства ДТП.

