От удара отбросило на несколько метров: в Днепре авто сбило пешехода
Поздним вечером 8 декабря на улице Степана Бандеры в Днепре автомобиль сбил пешехода
Об этом сообщает "Відомо" со ссылкой на Телеграмм-канал "ХДнепр", передает RegioNews.
По информации свидетелей, от удара человека отбросило на несколько метров, после чего он упал и потерял сознание.
Состояние пострадавшей и серьезность полученных травм не сообщаются.
Предварительно водитель не заметил пешехода в темноте, который переходил дорогу в нескольких десятках метров от пешеходного перехода, и не успел вовремя остановиться.
На месте происшествия работали медики и правоохранители, которые выясняют все обстоятельства ДТП.
Напомним, в Житомирской области пешеход попал под колеса микроавтобуса . Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи, когда медики пытались довести его в больницу. Правоохранители начали досудебное расследование.