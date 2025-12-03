Фото: поліція

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 32 населені пункти Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникові вежі, адмінбудівлю, тролейбуси та приватні автомобілі.

Через російські обстріли одна людина загинула, ще три – дістали поранення.

Нагадаємо, впродовж доби окупанти завдали 907 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів є пошкодження, поранений чоловік.