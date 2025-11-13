12:50  13 листопада
В Україну йде потепління: де і коли підвищиться температура
07:43  13 листопада
Стрілянина у Києві: поліція перевіряє повідомлення про напад на жінку
08:25  13 листопада
На Рівненщині з початку року – 3199 ДТП: 95 загиблих і сотні травмованих
13 листопада 2025, 12:45

Прикривався інвалідністю для перетину блокпостів: на Дніпропетровщині затримали російського агента

13 листопада 2025, 12:45
Фото: СБУ
СБУ затримала ще одного російського агента на Дніпропетровщині. На замовлення ФСБ він збирав координати оборонних заводів та об’єктів енергетики, по яких ворог готував ракетно-дронові удари

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

Ворожим коригувальником виявився 47-річний житель Павлограда, який чекав на окупацію регіону, про що писав у телеграм-каналах.

Фігурант мав інвалідність І групи, яку використовував при перевірці документів правоохоронцями та безперешкодному перетині блокпостів, коли виходив "на завдання".

Під час розвідвилазок агент обходив місто та його околиці, шукав об’єкти, які, на його думку, могли бути задіяні у виконанні оборонних замовлень, і передавав цю інформацію окупантам.

Найбільше ворога цікавили розташування виробничих цехів з виготовлення бойових безпілотних комплексів.

Також агент фіксував на камеру телефону зовнішні периметри електропідстанцій.

За наявною інформацією, окупанти планували використати його дані для серії повітряних атак по регіону.

Співробітники СБУ затримали агента на початковому етапі його розвідактивності. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала російського агента, який готував підрив магістрального газопроводу на сході України, аби "відрізати" від теплопостачання частину двох областей

Дніпропетровська область війна СБУ затримання агент рф
