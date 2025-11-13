Фото: СБУ

СБУ затримала ще одного російського агента на Дніпропетровщині. На замовлення ФСБ він збирав координати оборонних заводів та об’єктів енергетики, по яких ворог готував ракетно-дронові удари

Ворожим коригувальником виявився 47-річний житель Павлограда, який чекав на окупацію регіону, про що писав у телеграм-каналах.

Фігурант мав інвалідність І групи, яку використовував при перевірці документів правоохоронцями та безперешкодному перетині блокпостів, коли виходив "на завдання".

Під час розвідвилазок агент обходив місто та його околиці, шукав об’єкти, які, на його думку, могли бути задіяні у виконанні оборонних замовлень, і передавав цю інформацію окупантам.

Найбільше ворога цікавили розташування виробничих цехів з виготовлення бойових безпілотних комплексів.

Також агент фіксував на камеру телефону зовнішні периметри електропідстанцій.

За наявною інформацією, окупанти планували використати його дані для серії повітряних атак по регіону.

Співробітники СБУ затримали агента на початковому етапі його розвідактивності. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника у нього вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

