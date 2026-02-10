Фото: поліція

Поліцейські повідомили про підозру 33-річному киянину, який пограбував супермаркет у Дніпровському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловік намагався непомітно винести спиртне з магазину, однак касирка помітила це і зупинила його. Розлючений невдалою спробою, зловмисник схопив цілий ящик слабоалкогольних напоїв і вибіг із закладу. Охоронці наздогнали його на вулиці та викликали поліцію.

Затриманий пояснив правоохоронцям свій вчинок просто – дуже хотів випити.

Зазначається, що чоловік раніше вже мав проблеми із законом через наркотики та бійки.

Фігуранту повідомили про підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 ККУ). Йому загрожує від 7 до 10 років ув’язнення.

