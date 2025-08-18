Фото: поліція Рівненщини

Дорожньо-транспортна пригода з мотоциклом і легковиком сталася вдень на трасі поблизу Обарова, обидва постраждалих госпіталізовані

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівненському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє молодих людей. Аварія сталася 17 серпня близько 14:30 неподалік села Обарів.

За попередньою інформацією поліції, 14-річний мешканець села Дядьковичі їхав мотоциклом "Tekken". Під час обгону він зіткнувся з автомобілем "Peugeot", за кермом якого перебував 20-річний житель Рівного. Водій автівки саме здійснював маневр повороту ліворуч.

Мотоцикл отримав значні пошкодження внаслідок зіткнення з автівкою

Унаслідок удару мотоцикліст отримав перелом стегнової кістки. Його 18-річний пасажир зазнав політравми та потребував медичної допомоги. Обох доставили до лікарні.

Наразі слідчі поліції розпочали досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, зокрема дотримання правил дорожнього руху обома учасниками аварії.

Медики надали допомогу обом постраждалим та доставили їх до лікарні

