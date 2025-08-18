11:56  18 серпня
У готелі на Львівщині отруїлися 12 дітей — їх госпіталізували
08:53  18 серпня
У Києві вибухнув камуфльований автомобіль: водій отримав поранення
07:50  18 серпня
На Кіровоградщині мама випадково збила свою 15-річну доньку: дитина загинула
18 серпня 2025, 10:24

Двоє людей постраждали у ДТП на Рівненщині

18 серпня 2025, 10:24
Фото: поліція Рівненщини
Дорожньо-транспортна пригода з мотоциклом і легковиком сталася вдень на трасі поблизу Обарова, обидва постраждалих госпіталізовані

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Рівненському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє молодих людей. Аварія сталася 17 серпня близько 14:30 неподалік села Обарів.

За попередньою інформацією поліції, 14-річний мешканець села Дядьковичі їхав мотоциклом "Tekken". Під час обгону він зіткнувся з автомобілем "Peugeot", за кермом якого перебував 20-річний житель Рівного. Водій автівки саме здійснював маневр повороту ліворуч.

Мотоцикл отримав значні пошкодження внаслідок зіткнення з автівкою

Унаслідок удару мотоцикліст отримав перелом стегнової кістки. Його 18-річний пасажир зазнав політравми та потребував медичної допомоги. Обох доставили до лікарні.

Наразі слідчі поліції розпочали досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту, зокрема дотримання правил дорожнього руху обома учасниками аварії.

Медики надали допомогу обом постраждалим та доставили їх до лікарні

Нагадаємо, 17 серпня на Хмельниччині сталася масштабна ДТП за участю маршрутного автобуса. Аварія біля села Міцівці Кам'янець-Подільського району призвела до травмування 16 пасажирів.

16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
