Правоохоронці ліквідували потужну мережу підпільного виготовлення та збуту алкоголю й сигарет. Вона діяла тривалий час, із чітким розподілом функцій між фігурантами та постійною зміною локацій, що дозволяло уникати викриття

Організував "бізнес" 35-річний житель Кривого Рогу, який залучив ще 12 спільників – чоловіків та жінок віком від 22 до 65 років. Кожен з учасників групи виконував чітко визначену організатором функцію – від адміністрування нелегальних цехів і контролю за виготовленням продукції до логістики, ведення "тіньової бухгалтерії" та збуту контрафакту через підконтрольні магазини й кіоски.

Фігуранти облаштували в Кривому Розі два нелегальні виробництва, а щоб уникнути викриття з боку правоохоронців, учасники схеми періодично змінювали їхнє місце розташування. Готові тютюнові та алкогольні вироби, а також сировину для їх виготовлення, ділки зберігали у гаражних боксах в центральній частині міста, які використовувалися як склади.

Контрафактні цигарки та алкоголь реалізовували гуртовими та роздрібними партіями на території Дніпропетровської області через підконтрольну мережу торгівельних точок та дрібних кіосків – як із підробленими марками акцизного податку, так і взагалі без них.

Правоохоронці провели понад 80 обшуків за місцями проживання фігурантів, у підпільних цехах, складських приміщеннях та місцях збуту контрафактної продукції. У ділків вилучили:

близько 340 тис. пачок сигарет та 25 мішків з тютюном;

понад 600 тис. сигаретний "гільз";

обладнання для виготовлення цигарок;

рідини для електронних сигарет;

майже 5 тис. літрів рідини з ознаками алкоголю;

комп’ютерну техніку, мобільні телефони та чорнові записи;

5 автомобілів;

готівку в різних валютах на 6,2 млн грн.

Орієнтовна вартість вилученого контрафакту складає понад 50 млн грн.

13 учасникам злочинної групи повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання фігурантам запобіжних заходів.

Також правоохоронці встановлюють постачальників сировини та інших можливих спільників.

