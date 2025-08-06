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06 серпня 2025, 20:51

У Нікополі під час обстрілу загинули троє людей

06 серпня 2025, 20:51
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Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
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У центрі Нікополя знову пролунали вибухи – внаслідок атаки є загиблі й поранені, а житлові квартали зазнали значних руйнувань

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Унаслідок ворожого обстрілу Нікополя 6 серпня загинули троє місцевих мешканців - двоє чоловіків і жінка. За попередніми даними, ще четверо осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізували, їм надається необхідна медична допомога.

Атака відбулася у житловому секторі міста. В результаті прямого влучання знищено легковий автомобіль, пошкоджено кілька будинків, вибиті вікна, зруйновані дахи та фасади. Рятувальники та комунальні служби працюють на місці обстрілу, усуваючи наслідки.

Правоохоронні органи та слідчі документують факт чергового воєнного злочину Росії. Усі деталі обстрілу встановлюються.

Раніше повідомлялося, на Дніпропетровщині триває евакуація мешканців із територій, які потерпають від постійних атак. Обласна влада показала, як відбувається процес переміщення людей у безпечніші райони.

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