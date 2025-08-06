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06 серпня 2025, 14:15

На Сумщині тривогу оголошуватимуть по-новому

06 серпня 2025, 14:15
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Від 6 серпня повітряну тривогу в Сумщині оголошуватимуть по районах, а не по всій області, як було раніше

Як передає RegioNews, про це повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На звернення громад і представників бізнесу Сумська ОВА ініціювала впровадження зональної системи повітряних тривог... Відсьогодні на Сумщині запрацювала нова диференційована система оповіщення про повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.

За словами Григорова, відтепер сигнал тривоги лунатиму лише в тих районах, які перебувають під прямою загрозою.

Нагадаємо, ГУР зірвало наступ армії РФ на Сумщині. Українські бійці ліквідували понад 300 російських військових. Розвідникам вдалося не лише вийти в тил противника, але й знищити його логістичне забезпечення.

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