На Сумщині тривогу оголошуватимуть по-новому

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Від 6 серпня повітряну тривогу в Сумщині оголошуватимуть по районах, а не по всій області, як було раніше

Як передає RegioNews, про це повідомив глава Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"На звернення громад і представників бізнесу Сумська ОВА ініціювала впровадження зональної системи повітряних тривог... Відсьогодні на Сумщині запрацювала нова диференційована система оповіщення про повітряну тривогу", - йдеться у повідомленні.

За словами Григорова, відтепер сигнал тривоги лунатиму лише в тих районах, які перебувають під прямою загрозою.

Нагадаємо, ГУР зірвало наступ армії РФ на Сумщині. Українські бійці ліквідували понад 300 російських військових. Розвідникам вдалося не лише вийти в тил противника, але й знищити його логістичне забезпечення.