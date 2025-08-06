На Донеччині військовий РФ розстріляв мирного жителя, який намагався евакуюватися

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генерального прокурора.

В одному з Telegram-каналів опубліковано відео, на якому цивільний намагається евакуюватися з селища Удачне.

"Чоловік йшов узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з рештками особистих речей. Військовослужбовець зс рф із облаштованої у зруйнованій будівлі засідки цинічно відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні.

Це вже третій зафіксований прокурорами області факт розстрілу цивільних окупаційними військами у цьому році.

Нагадаємо, росіяни просуваються на Донеччині у спробі захопити Покровськ. На підступах до міста вже йдуть активні бойові дії. Про це свідчать дані DeepState.