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06 серпня 2025, 18:19

Подалі від обстрілів: у ОВА показали, як жителів Дніпропетровщини евакуюють з небезпеки

06 серпня 2025, 18:19
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Фото: ОВА
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У Дніпропетровській області продовжують евакуювати людей з прифронтових населених пунктів. У ОВА розповіли, куди потрібно звертатися щодо евакуації

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, щодня з прифронтових громад області евакуюють родини з дітьми, старших та маломобільних людей. Маршрут уже відпрацьований.

Спочатку людей безпечно перевозять, а потім всі потрапляють до транзитного центру. Там надають гуманітарну, психологічну, за потреби юридичну підтримку. Є спеціалісти, які можуть допомогти з відновленням документів та оформленням виплат.

Згодом людей починають розселяти у шелтери на території області.

"У їхніх валізах – найнеобхідніші речі й частинка колишнього життя. Та кожен щиро сподівається повернутися додому. Зараз же наше завдання підставити їм плече. Для тих, хто шукає підтримки в евакуації з громад Синельниківщини, діє гаряча лінія – 066 748 69 81, (05663) 4-22-11", - каже голова ОВА.

Нагадаємо, раніше у Донецькій області у низці населених пунктів оголосили примусову евакуацію родин із дітьми. Попередньо, в цих населених пунктах нині перебуває близько 928 дітей, які потребують евакуації у безпечніші регіони країни.

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