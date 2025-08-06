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06 серпня 2025, 18:43

Масовані обстріли Дніпропетровщини: загинула жінка, ще двоє дістали поранення

06 серпня 2025, 18:43
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Фото: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
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Масовані обстріли охопили одразу три райони області

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Протягом останньої доби військові підрозділи РФ здійснили серію масованих атак по Дніпропетровській області. Під обстріли потрапили три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

Найінтенсивніше ворог діяв на території Нікопольського району. Здебільшого армія РФ застосовувала ударні FPV-дрони та артилерію. Обстрілів зазнали Нікополь, а також Мирівська, Марганецька та Покровська громади. Унаслідок ворожих дій загинула 65-річна жінка. Ще двоє жінок, віком 76 і 78 років, отримали поранення та були госпіталізовані. Пошкоджено щонайменше десять приватних будинків і три господарські споруди. В кількох місцях виникли пожежі.

Найбільше постраждала Нікопольщина

На Синельниківщині удари завдавали за допомогою керованих авіабомб та безпілотників. Постраждали Межівська та Покровська громади. Там зруйновано чотири автобуси та сім будинків, два з яких зайнялися внаслідок влучань.

Ще один удар ворог здійснив по Зеленодольській громаді Криворізького району. Внаслідок атаки безпілотником також спалахнула пожежа. Усі відповідні служби оперативно працюють на місцях.

Нагадаємо, вранці 6 серпня у Запорізькому районі пролунали потужні вибухи. За попередніми даними, удару завдали авіаційними бомбами по цивільному об’єкту.

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