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06 серпня 2025, 20:24

На Дніпропетровщині зникають горобці: екологи назвали головну причину

06 серпня 2025, 20:24
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Фото: ілюстративне
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У Дніпропетровській області фахівці фіксують стрімке зменшення чисельності горобця домового - птаха, який донедавна був звичним мешканцем як міст, так і сільської місцевості

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За словами орнітологів, основною причиною цього явища є масове використання хімікатів у сільському господарстві.

Пестициди та гербіциди, якими аграрії обробляють поля, знищують комах, що є основним джерелом їжі для горобців у період вигодовування пташенят. Без доступу до природної кормової бази популяція птахів не може відновлюватися у природний спосіб. Крім того, ці хімічні речовини впливають не лише на цільові види шкідників, а й на всю харчову мережу - від комах до птахів, які ними живляться.

Птахи поступово зникають із сільської місцевості області

Зменшення чисельності горобців може мати серйозні наслідки для екологічного балансу. Ці птахи допомагають контролювати кількість шкідливих комах, зокрема попелиць, сарани та жуків, а також поїдають насіння бур'янів. Їх зникнення може призвести до неконтрольованого розмноження шкідників, що своєю чергою викличе потребу в подальшому використанні агрохімікатів. Таким чином, утворюється замкнене коло, яке шкодить і природі, і врожаям.

Зменшення популяції горобців загрожує екосистемному балансу

Додатковим фактором скорочення популяції є урбанізація. Зменшення зелених зон, знесення старих будівель і нове будівництво без можливостей для гніздування призводять до втрати середовища існування для птахів.

Екологи наголошують: у регіоні наразі не діють жодні державні чи муніципальні програми із захисту цього виду. Для стабілізації ситуації необхідне комплексне втручання - зменшення використання хімікатів, збереження біорізноманіття та створення сприятливих умов для відновлення пташиних популяцій.

Нагадаємо, на Київщині раніше врятували орлана-білохвоста, занесеного до Червоної книги. Увечері в Обухівському районі двоє хлопців помітили великого птаха, який не міг піднятися в повітря.

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Дніпропетровська область птах екологія агрохімікати сільське господарство пестициди
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