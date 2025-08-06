На Дніпропетровщині зникають горобці: екологи назвали головну причину
У Дніпропетровській області фахівці фіксують стрімке зменшення чисельності горобця домового - птаха, який донедавна був звичним мешканцем як міст, так і сільської місцевості
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
За словами орнітологів, основною причиною цього явища є масове використання хімікатів у сільському господарстві.
Пестициди та гербіциди, якими аграрії обробляють поля, знищують комах, що є основним джерелом їжі для горобців у період вигодовування пташенят. Без доступу до природної кормової бази популяція птахів не може відновлюватися у природний спосіб. Крім того, ці хімічні речовини впливають не лише на цільові види шкідників, а й на всю харчову мережу - від комах до птахів, які ними живляться.
Зменшення чисельності горобців може мати серйозні наслідки для екологічного балансу. Ці птахи допомагають контролювати кількість шкідливих комах, зокрема попелиць, сарани та жуків, а також поїдають насіння бур'янів. Їх зникнення може призвести до неконтрольованого розмноження шкідників, що своєю чергою викличе потребу в подальшому використанні агрохімікатів. Таким чином, утворюється замкнене коло, яке шкодить і природі, і врожаям.
Додатковим фактором скорочення популяції є урбанізація. Зменшення зелених зон, знесення старих будівель і нове будівництво без можливостей для гніздування призводять до втрати середовища існування для птахів.
Екологи наголошують: у регіоні наразі не діють жодні державні чи муніципальні програми із захисту цього виду. Для стабілізації ситуації необхідне комплексне втручання - зменшення використання хімікатів, збереження біорізноманіття та створення сприятливих умов для відновлення пташиних популяцій.
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