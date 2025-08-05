16:23  05 серпня
Завтра в Україні буде спека до +37 градусів
15:29  05 серпня
На Одещині чоловік облив знайому бензином і підпалив
11:01  05 серпня
У Житомирі 17-річна дівчина вбила хлопця через ревнощі
UA | RU
UA | RU
05 серпня 2025, 17:14

На Дніпропетровщині затримали водія з "летальною" дозою алкоголю у крові

05 серпня 2025, 17:14
Читайте также на русском языке
Фото: "Відомо"
Читайте также
на русском языке

У Криворізькому районі Дніпропетровської області патрульні зупинили водія автомобіля "ГАЗ", який грубо порушив правила дорожнього руху

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на патрульну поліцію Кривого Рогу, передає RegioNews.

Під час перевірки інспектори виявили у чоловіка характерні ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Від водія відчувався різкий запах алкоголю, спостерігалася нестійка хода, порушення координації та зміна кольору шкіри обличчя.

Для підтвердження стану сп'яніння водієві запропонували пройти тест на алкотестері. Прилад "Драгер" зафіксував критично високий рівень - стрілки показника піднялися до максимуму, що вказує на наявність понад 5 проміле алкоголю в організмі.

Рівень алкоголю перевищував допустимий у багато разів

Поліцейські одразу відсторонили водія від керування транспортом. Також на нього склали два адміністративні протоколи - за кермування у стані сп'яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) та за відсутність поліса обов'язкового страхування (ч. 1 ст. 126 КУпАП).

Раніше повідомлялося, що в Обухівському районі Київщини депутат селищної ради збив неповнолітнього, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область Кривий Ріг пʼяний водій алкоголь патрульна поліція ДТП
На Тернопільщині автомобіль злетів у кювет і врізався в дерево
05 серпня 2025, 16:54
У Кривому Розі двоє неповнолітніх підпалили військове авто за гроші
05 серпня 2025, 16:25
Поліцейські розслідують обставини ДТП на Одещині, в якій постраждало четверо людей
05 серпня 2025, 15:38
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
У мережі показали наслідки ворожого авіаудару по Куп’янську
05 серпня 2025, 18:39
"Потрібно якнайшвидше припинити вбивства": Зеленський знову поговорив із Трампом
05 серпня 2025, 18:07
На Житомирщині судили чоловіка, який п’яним зґвалтував свою падчерицю
05 серпня 2025, 17:59
У Харкові інструктор "оформив" права жінці, самостійно склавши іспит за неї
05 серпня 2025, 17:53
Кількість госпіталізованих, які отруїлися у дитячому таборі на Львівщині, різко зросла
05 серпня 2025, 17:37
У Києві підозрюваний у скоєнні злочину підірвав квартиру і поранив поліцейського
05 серпня 2025, 17:27
Польща може передати Україні кілька винищувачів до кінця 2025 року
05 серпня 2025, 17:19
На Тернопільщині автомобіль злетів у кювет і врізався в дерево
05 серпня 2025, 16:54
Запоріжжя попрощалося з аеророзвідником "Лео", який загинув на Донеччині
05 серпня 2025, 16:44
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
04 серпня 2025
Прикордонники показали знищення техніки окупантів на Харківщині
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »