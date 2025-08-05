Фото: "Відомо"

У Криворізькому районі Дніпропетровської області патрульні зупинили водія автомобіля "ГАЗ", який грубо порушив правила дорожнього руху

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на патрульну поліцію Кривого Рогу, передає RegioNews.

Під час перевірки інспектори виявили у чоловіка характерні ознаки сильного алкогольного сп'яніння. Від водія відчувався різкий запах алкоголю, спостерігалася нестійка хода, порушення координації та зміна кольору шкіри обличчя.

Для підтвердження стану сп'яніння водієві запропонували пройти тест на алкотестері. Прилад "Драгер" зафіксував критично високий рівень - стрілки показника піднялися до максимуму, що вказує на наявність понад 5 проміле алкоголю в організмі.

Рівень алкоголю перевищував допустимий у багато разів

Поліцейські одразу відсторонили водія від керування транспортом. Також на нього склали два адміністративні протоколи - за кермування у стані сп'яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) та за відсутність поліса обов'язкового страхування (ч. 1 ст. 126 КУпАП).

Раніше повідомлялося, що в Обухівському районі Київщини депутат селищної ради збив неповнолітнього, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.