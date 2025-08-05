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05 серпня 2025, 15:38

Поліцейські розслідують обставини ДТП на Одещині, в якій постраждало четверо людей

05 серпня 2025, 15:38
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фото: Національна поліція
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Автопригода сталася 5 серпня на трасі Київ – Одеса в селі Болгарка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 42-річний водій вантажного автомобіля DAF, рухаючись у бік Одеси, в’їхав у легковий автомобіль Toyota, який був припаркований на узбіччі.

Внаслідок зіткнення травмувалися четверо пасажирів легкового авто. Їх каретою швидкої допомоги доставили до лікарні з різними тілесними ушкодженнями.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Нагадаємо, 3 серпня на Одещині через нетверезого водія постраждали четверо пасажирів. Водій автомобіля Volkswagen Passat на закругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і допустив виїзд легковика у кювет та перекидання.

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