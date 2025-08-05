Фото: "Відомо"

У Кривому Розі судили двох неповнолітніх хлопців, які за грошову винагороду організували серію підпалів

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Перший інцидент стався у січні 2025 року, коли підлітки отримали анонімне замовлення підпалити майно "Укрзалізниці".

Хлопці придбали п'ять літрів бензину на автозаправці та направилися до трансформаторної підстанції в Інгулецькому районі міста. Один із них облив бензином трансформатор і підпалив його, а другий зафіксував цей момент на відео. На щастя, пожежа швидко загасла і обладнання не зазнало серйозних пошкоджень.

Наступного дня неповнолітні отримали нове завдання - підпалити військовий транспорт. Вони отримали інструкції щодо виготовлення запалювальної суміші, після чого знову придбали бензин і підпалили автомобіль Renault, який, за їхніми словами, належав військовим. Вогонь спричинив значні пошкодження машини, а власник оцінив збитки майже у 160 тисяч гривень.

Під час судового розгляду хлопці визнали свою провину. Суддя призначив їм два роки пробаційного нагляду. Крім того, кожну з їхніх матерів зобов'язали виплатити власнику спаленої машини компенсацію - по 79 675 гривень матеріальної шкоди та по 75 000 гривень моральної шкоди.

Раніше повідомлялося, що кілька тижнів тому в Одесі підпалили два автомобілі на стоянці в Приморському районі. Правоохоронці затримали 22-річного жителя Кривого Рогу, якого підозрюють у скоєнні цього злочину.