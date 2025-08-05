Фото: "Известно"

В Криворожском районе Днепропетровской области патрульные остановили водителя автомобиля "ГАЗ", который грубо нарушил правила дорожного движения

Об этом сообщает "Известно" со ссылкой на патрульную полицию Кривого Рога, передает RegioNews.

Во время проверки инспекторы обнаружили у мужчины характерные признаки сильного алкогольного опьянения. От водителя исходил резкий запах алкоголя, наблюдалась неустойчивая походка, нарушение координации и изменение цвета кожи лица.

Для подтверждения состояния опьянения водителю предложили пройти тест на алкотестере. Прибор "Драгер" зафиксировал критически высокий уровень - стрелки показателя поднялись до максимума, что указывает на наличие более 5 промилле алкоголя в организме.

Уровень алкоголя превышал допустимый во много раз

Полицейские сразу отстранили водителя от управления транспортом. Также на него составили два административных протокола - за вождение в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП) и за отсутствие полиса обязательного страхования (ч. 1 ст. 126 КУоАП).

Ранее сообщалось, что в Обуховском районе Киевщины депутат поселкового совета сбил несовершеннолетнего, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.