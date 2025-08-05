В Днепропетровской области задержали водителя с "летальной" дозой алкоголя в крови
В Криворожском районе Днепропетровской области патрульные остановили водителя автомобиля "ГАЗ", который грубо нарушил правила дорожного движения
Об этом сообщает "Известно" со ссылкой на патрульную полицию Кривого Рога, передает RegioNews.
Во время проверки инспекторы обнаружили у мужчины характерные признаки сильного алкогольного опьянения. От водителя исходил резкий запах алкоголя, наблюдалась неустойчивая походка, нарушение координации и изменение цвета кожи лица.
Для подтверждения состояния опьянения водителю предложили пройти тест на алкотестере. Прибор "Драгер" зафиксировал критически высокий уровень - стрелки показателя поднялись до максимума, что указывает на наличие более 5 промилле алкоголя в организме.
Полицейские сразу отстранили водителя от управления транспортом. Также на него составили два административных протокола - за вождение в состоянии опьянения (ч. 1 ст. 130 КУоАП) и за отсутствие полиса обязательного страхования (ч. 1 ст. 126 КУоАП).
Ранее сообщалось, что в Обуховском районе Киевщины депутат поселкового совета сбил несовершеннолетнего, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.