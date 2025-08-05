Ілюстративне фото

У Жовтих Водах дитина, якій не виповнилось навіть двох років, випала з вікна. Лікарні госпіталізували хлопчика

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У місті Жовті Води стався інцидент з дитиною. Хлопчик віком 1 рік 9 місяців випав із вікна третього поверху. Його госпіталізували до лікарні Кривого Рогу з тяжкими травмами.

Попередньо, у дитини множинні пошкодження внаслідок падіння з висоти. Також медики діагностували у хлопчика закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та гематому лобової області.

Лікарям вдалось уникнути погіршення стану дитини. Зараз стан хлопчика стабільний.

Нагадаємо, раніше на Львівщині 15-річний хлопчик впав з дев’ятого поверху закинутої недобудови в ліфтову шахту. Підліток отримав тяжкі травми.