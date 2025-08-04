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За інформацією правоохоронців, неповнолітнім, віком 9 і 12 років, могли надати спиртне сусідські особи

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Обох хлопчиків знайшла непритомними їхня мати, яка одразу викликала швидку допомогу. Наразі діти перебувають у обласній лікарні Дніпра, медики оцінюють їхній стан як стабільно важкий і проводять комплексне лікування.

Інцидент викликав суспільний резонанс у громаді через порушення правил безпеки стосовно неповнолітніх. Мати дітей на момент події не була вдома, за що на неї складено адміністративний протокол. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та вже внесли до матеріалів справи інформацію про можливу причетність сусіда, який міг надати алкоголь дітям. Триває встановлення точної правової кваліфікації.

Правоохоронці наголошують, що остаточне рішення щодо подальших заходів ухвалять після повного зібрання медичних і процесуальних документів. Станом на зараз лікарі продовжують боротися за життя постраждалих.

Раніше повідомлялося, після поїздки із Закарпаття до Вінниці дев’ятеро дітей 9 липня потрапили до інфекційного відділення Стрийської міської лікарні. Медики підтвердили у кількох із них діагноз сальмонельоз, що стало причиною їхнього госпіталювання.