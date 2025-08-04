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04 серпня 2025, 15:38

Життя на лінії вогню: в одному із селищ Запорізької області залишаються понад 200 дітей

04 серпня 2025, 15:38
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фото: Справжнє
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Від початку весни російські війська безжально обстрілюють селище Малокатеринівка Кушугумської громади на Запоріжжі. Попри небезпеку, у селищі залишаються близько 12 тисяч мешканців, серед них — близько 200 дітей. Багато сімей, зокрема багатодітних, не хочуть покидати рідний дім

Про це пише "Справжнє", передає RegioNews.

За цей час окупанти неодноразово атакували селище керованими авіабомбами та безпілотниками "шахед", що призвело до значних руйнувань — понад сотню приватних будинків пошкоджено або знищено.

Через обстріли з початку літа Малокатеринівка стала одним із головних об’єктів атак FPV-дронів.

Мешканці розповідають, що жити під постійними обстрілами важко, але через високу оренду житла у безпечніших місцях не всі можуть виїхати. Багатодітні сім’ї повертаються додому, сподіваючись на краще.

Пані Валентина з наймолодшою дитино. Фото: Справжнє

У пані Валентини шестеро дітей: три дівчинки та три хлопчика. Молодшому лише шість місяців. Жінка каже, що через обстріли виїздили до Запоріжжя, проте за деякий час повернулися додому.

"В позаминулому році спробували евакуюватися. Рік жили в Запоріжжі, а потім знов повернулися. Наче тут було трішки стихло… Навіть будинок от більший купили. Тож тепер вже їхати кудись зовсім не хочеться: надоїло, що кудись переїжджати треба. Думаємо, будемо поки тут, все налагодиться, дасть бог. Будемо сидіти чекати, що все буде добре. Що наші хлопці там дадуть – проженуть ворогів", – ділиться надією багатодітна мама.

Голова Кушугумської громади Володимир Сосуновський. Фото: Справжнє

Голова Кушугумської громади Володимир Сосуновський наголошує, що селище розташоване дуже близько до лінії фронту, тому перебуває під постійною загрозою.

"Б'ють по інфраструктурі, по мирних мешканцях, по автомобілях. Близько десяти автомобілів згоріли наприкінці березня після обстрілів КАБами й "шахедами". За весну й пів літа є поранені в нашій громаді, а також, на жаль, загиблі”, – розповів голова.

До повномасштабної війни в Малокатеринівці мешкали понад 400 дітей.

Нагадаємо, стало відомо, що українські війська нещодавно просунулися в південній частині села Плавні Василівського району (на захід від Оріхова) на Запоріжжі.

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