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04 августа 2025, 17:59

На Днепропетровщине двое детей в тяжелом состоянии попали в больницу из-за алкогольного отравления

04 августа 2025, 17:59
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Фото: "Известно"
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По информации правоохранителей, несовершеннолетним, в возрасте 9 и 12 лет, могли предоставить спиртное соседские лица

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

Обоих мальчиков нашла без сознания их мать, которая сразу вызвала скорую помощь. В настоящее время дети находятся в областной больнице Днепра, медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое и проводят комплексное лечение.

Инцидент вызвал общественный резонанс в обществе из-за нарушения правил безопасности в отношении несовершеннолетних. Мать детей на момент происшествия не была дома, за что на нее составлен административный протокол. Правоохранители открыли уголовное производство и уже внесли в материалы дела информацию о возможной причастности соседа, который мог предоставить алкоголь детям. Идет установление чёткой правовой квалификации.

Правоохранители отмечают, что окончательное решение о дальнейших мерах будет принято после полного собрания медицинских и процессуальных документов. По состоянию на сегодняшний день врачи продолжают бороться за жизнь пострадавших.

Ранее сообщалось, после поездки из Закарпатья в Винницу девять детей 9 июля попали в инфекционное отделение Стрыйской городской больницы. Медики подтвердили у нескольких из них диагноз сальмонеллез, что стало причиной их госпитализации.

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госпитализация безопасность дети Днепропетровская область алкогольное отравление
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