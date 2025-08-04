скріншот із відео

Місцева лікарка виростила на своєму городі овоч, що виглядає як мініатюрний кавун, але насправді є огірком

Про це повідомляють у місцевих Телеграм-каналах, передає RegioNews.

Лікарка-гінеколог та спеціалістка з ультразвукової діагностики Олена Траханкова здивувала незвичайним врожаєм. На своєму городі вона виростила огірок, який зовні нагадує маленький кавун. За словами господині, це не випадковість, а результат експериментів із гібридним сортом, над яким вона працювала самостійно.

Зовні він нагадує маленький кавун

Удень жінка займається медичною практикою, а у вільний час проводить досліди в агрономії. Результат її зусиль - унікальний овоч, який поєднує в собі риси двох різних культур. Авторка "кавунового огірка" планує ділитися насінням безкоштовно, аби кожен охочий міг виростити таку ж цікаву рослину.

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