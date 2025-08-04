скриншот с видео

Местный врач вырастила на своем огороде овощ, который выглядит как миниатюрный арбуз, но на самом деле это огурец

Об этом сообщают в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

Врач-гинеколог и специалист по ультразвуковой диагностике Елена Траханкова удивила необычным урожаем. На своем огороде она вырастила огурец, внешне напоминающий маленький арбуз. По словам хозяйки, это не случайность, а результат экспериментов с гибридным сортом, над которым она работала самостоятельно.

Внешне он напоминает маленький арбуз

Днем женщина занимается медицинской практикой, а в свободное время проводит опыты в агрономии. Результат ее усилий – уникальный овощ, сочетающий в себе черты двух разных культур. Автор "арбузного огурца" планирует делиться семенами бесплатно, чтобы каждый желающий мог вырастить такое же интересное растение.

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