Чудо урожая: в Днепре женщина вырастила огурец, похожий на арбуз
Местный врач вырастила на своем огороде овощ, который выглядит как миниатюрный арбуз, но на самом деле это огурец
Об этом сообщают в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.
Врач-гинеколог и специалист по ультразвуковой диагностике Елена Траханкова удивила необычным урожаем. На своем огороде она вырастила огурец, внешне напоминающий маленький арбуз. По словам хозяйки, это не случайность, а результат экспериментов с гибридным сортом, над которым она работала самостоятельно.
Днем женщина занимается медицинской практикой, а в свободное время проводит опыты в агрономии. Результат ее усилий – уникальный овощ, сочетающий в себе черты двух разных культур. Автор "арбузного огурца" планирует делиться семенами бесплатно, чтобы каждый желающий мог вырастить такое же интересное растение.
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