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В Україні з червня на 24,2% зросли ціни в овочевому сегменті. При цьому деякі овочі за вартістю приблизно відповідають рівню минулого року

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Ціни на томати від українських виробників становлять приблизно 35-70 гривень за кілограм. За даними журналістів, у популярних супермаркетах ціни на томати такі:

АТБ 69,89 гривні за кілограм;

Сільпо 45 гривень за кілограм;

Auchan 79,90 гривні за кілограм;

Metro 83,10 гривні за кілограм;

Varus 79,90 гривні за кілограм;

Novus 63,99 гривні за кілограм.

Нагадаємо, в Україні подешевшала лохина. Зараз українські виробники пропонують ягоду до продажу по 165-240 гривень за кілограм (3,95 – 5,75 долара за кілограм). Це на 15% менше в середньому, аніж було минулого тижня.