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11 липня 2025, 13:38

На Запоріжжі фіксують нашестя сарани: перші відео з місця

11 липня 2025, 13:38
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фото: з відкритих джерел
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У селищі Кушугум місцеві жителі повідомляють про атаку сарани. Згідно з їхніми спостереженнями, нашестя комах зафіксоване в районі Осетрівки

Про це пише "Справжнє" з посиланням на Кушугумську селищну раду, передає RegioNews.

Зазначається, що погодні умови сприяють швидкому розмноженню шкідника. У зв’язку з цим аграріям рекомендують моніторити стан посівів і вжити первинні заходи на ранніх стадіях — особливо в місцях концентрації комах.

Довідка: Сарана — спільна назва шкідливих видів комах ряду прямокрилих підряду сараноподібних

У великій кількості сарана може збиратися у зграї та поїдати все на своєму шляху — траву, овочі, зерно. Такі нашестя можуть знищити врожай і завдати великої шкоди фермерам.

В Україні зустрічається переважно в степових регіонах, особливо в теплу й суху погоду.

Щоб не допустити поширення, поля обробляють спеціальними засобами й слідкують за появою личинок.

Нагадаємо, у Дніпрі з'явилися гнізда гігантської оси. Йдеться про сколій - це один із найбільших видів ос в Україні.

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Запорізька область сарана комахи врожай поля
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