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01 серпня 2025, 16:00

У Нікополі стався розбійний напад на перехожого: що відомо

01 серпня 2025, 16:00
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Поліція затримала чоловіка, підозрюваного в розбійному нападі на перехожого

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався на вулиці Шевченка, де зловмисник побив 31-річного чоловіка та відібрав його особисті речі.

29 липня близько 20:00 медики швидкої допомоги доставили потерпілого до лікарні з тілесними ушкодженнями. На виклик оперативно прибули працівники Нікопольського районного управління поліції. Під час слідчих дій правоохоронці з’ясували, що нападник спостерігав за потерпілим на вулиці, а потім наніс йому кілька ударів по голові. Після цього він забрав сумку жертви, у якій були мобільний телефон, банківська картка та документи, і втік з місця події.

Слідство триває, збирають докази

За результатами першочергових слідчих заходів правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився 32-річний місцевий житель. Чоловіка затримали та офіційно повідомили про підозру за статтею 187 частина 4 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за розбій.

Слідство триває, правоохоронці продовжують збирати докази для подальшого розгляду справи у суді.

Раніше повідомлялося про замах на журналіста в Києві: нападником виявився він сам - що кажуть в поліції. У поліції завершили розслідування щодо нападу на відомого журналіста в Києві.

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