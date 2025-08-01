Фото: поліція Дніпропетровської області

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався на вулиці Шевченка, де зловмисник побив 31-річного чоловіка та відібрав його особисті речі.

29 липня близько 20:00 медики швидкої допомоги доставили потерпілого до лікарні з тілесними ушкодженнями. На виклик оперативно прибули працівники Нікопольського районного управління поліції. Під час слідчих дій правоохоронці з’ясували, що нападник спостерігав за потерпілим на вулиці, а потім наніс йому кілька ударів по голові. Після цього він забрав сумку жертви, у якій були мобільний телефон, банківська картка та документи, і втік з місця події.

Слідство триває, збирають докази

За результатами першочергових слідчих заходів правоохоронці встановили особу нападника. Ним виявився 32-річний місцевий житель. Чоловіка затримали та офіційно повідомили про підозру за статтею 187 частина 4 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за розбій.

Слідство триває, правоохоронці продовжують збирати докази для подальшого розгляду справи у суді.

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