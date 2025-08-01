фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Йому повідомили про підозру у зловживанні, пов’язаному з фіктивним оформленням інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків.

За даними слідства, підозрюваний обіцяв допомогти громадянину отримати документи про інвалідність за 17 тисяч доларів. Для цього він планував організувати госпіталізацію з вигаданим діагнозом та оформлення операції на хребті. Це дало б можливість клієнту знятися з військового обліку та виїхати за межі країни.

Правоохоронці затримали чоловіка під час передачі коштів

Правоохоронці затримали чоловіка "на гарячому" під час отримання частини обумовленої суми – 10 тисяч доларів. Йому вже повідомили про підозру, триває слідство.

Наразі йому обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті затримали киянина, який намагався доставити "клієнта" до кордону у "швидкій". Прикордонники зупинили мікроавтобус з номерами столичної реєстрації, який був обладнаний під медичний автомобіль одного з бойових підрозділів.