12:44  01 серпня
В Україні знову подорожчають комунальні послуги
12:09  01 серпня
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст у реанімації після ДТП
07:19  01 серпня
На Полтавщині судитимуть трьох чоловіків, які побили військовослужбовців ТЦК
UA | RU
UA | RU
01 серпня 2025, 12:35

$17 тисяч за фіктивну "інвалідність" для виїзду за кордон: підозру отримав голова фонду у Кривому Розі

01 серпня 2025, 12:35
Читайте также на русском языке
фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

У Кривому Розі викрили схему незаконного виїзду за кордон, організовану керівником благодійного фонду

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Йому повідомили про підозру у зловживанні, пов’язаному з фіктивним оформленням інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків.

За даними слідства, підозрюваний обіцяв допомогти громадянину отримати документи про інвалідність за 17 тисяч доларів. Для цього він планував організувати госпіталізацію з вигаданим діагнозом та оформлення операції на хребті. Це дало б можливість клієнту знятися з військового обліку та виїхати за межі країни.

Правоохоронці затримали чоловіка під час передачі коштів

Правоохоронці затримали чоловіка "на гарячому" під час отримання частини обумовленої суми – 10 тисяч доларів. Йому вже повідомили про підозру, триває слідство.

Наразі йому обрано запобіжний захід тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті затримали киянина, який намагався доставити "клієнта" до кордону у "швидкій". Прикордонники зупинили мікроавтобус з номерами столичної реєстрації, який був обладнаний під медичний автомобіль одного з бойових підрозділів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Кривий Ріг Дніпропетровська область інвалідність Операція військовий облік лікарня
Інвалідність для обраних: скільки рішень МСЕК уже скасувало МОЗ
01 серпня 2025, 11:33
На Дніпропетровщині з-під завалів дістали двох дітей: 4-річний хлопчик у важкому стані
01 серпня 2025, 10:45
Дух перехоплює: на Дніпропетровщині на полі пшениці з'явився великий герб України
01 серпня 2025, 00:20
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Жахливий злочин у столиці: чоловіка підозрюють у зґвалтуванні двох дівчаток
01 серпня 2025, 13:52
Переможець конкурсу на голову БЕБ Олександр Цивінський погодився пройти поліграф
01 серпня 2025, 13:43
На Харківщині презентували програми підтримки ветеранів
01 серпня 2025, 13:33
Заступника мера Полтави впіймали на гречкосійстві
01 серпня 2025, 13:33
Майже 3 тисячі квартир і будинків придбали жителі Харківщини за державною програмою "єВідновлення"
01 серпня 2025, 13:32
Готувала прорив російських ДРГ у напрямку Сум: затримана колишня медсестра
01 серпня 2025, 13:25
Розкіш на мільйони: стиль життя топ-митника, що живе на 90 тисяч гривень
01 серпня 2025, 13:06
Двом військовим рф оголосили підозру у вбивствах і катуванні мирних жителів Бучі
01 серпня 2025, 13:03
Вперше вірогідність 30-денного перемирʼя стала більшою 50%
01 серпня 2025, 12:59
Загинула на місці: на Волині пасажирка Opel випала з авто під час руху
01 серпня 2025, 12:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »