$17 тисяч за фіктивну "інвалідність" для виїзду за кордон: підозру отримав голова фонду у Кривому Розі
У Кривому Розі викрили схему незаконного виїзду за кордон, організовану керівником благодійного фонду
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.
Йому повідомили про підозру у зловживанні, пов’язаному з фіктивним оформленням інвалідності для військовозобов’язаних чоловіків.
За даними слідства, підозрюваний обіцяв допомогти громадянину отримати документи про інвалідність за 17 тисяч доларів. Для цього він планував організувати госпіталізацію з вигаданим діагнозом та оформлення операції на хребті. Це дало б можливість клієнту знятися з військового обліку та виїхати за межі країни.
Правоохоронці затримали чоловіка "на гарячому" під час отримання частини обумовленої суми – 10 тисяч доларів. Йому вже повідомили про підозру, триває слідство.
Наразі йому обрано запобіжний захід тримання під вартою.
Раніше повідомлялося, на Закарпатті затримали киянина, який намагався доставити "клієнта" до кордону у "швидкій". Прикордонники зупинили мікроавтобус з номерами столичної реєстрації, який був обладнаний під медичний автомобіль одного з бойових підрозділів.